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ضبط دقيق مدعم بالسوق السوداء بالغردقة

قبلي وبحري

صورة مدير الأمن
صورة مدير الأمن

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الغردقة

السوق

دقيق

السوداء

مدعم

شنت مباحث التموين بمدينة الغردقة، حملة تموينية مكبرة استهدفت مخابز الخبز المدعم وتمكنت من ضبط المدعو محمد ا م ح المدير المسئول عن مخبز أبو حتة بمنطقة الفيروز شمال الغردقة بقيامه بالتصرف فى عدد 5 شيكارة دقيق مدعم بإجمالى 250 كيلو  من حصة المخبز والمدعم من قبل الدولة لإنتاج رغيف الخبز، بقصد الاتجار فى السوق السوداء مخالفًا بذلك القانون رقم109 لسنة 1980 والمرسوم بقانون 95 لسنة1945 والتوجيه الوزارى رقم30 لسنة 2017.

 تم إخطار اللواء حسام كمال مدير أمن البحرالأحمر و تحرر عن الواقعة المحضر رقم 8 أحوال مباحث التموين لسنة 2018 .. وأخطرت النيابة العامة.

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