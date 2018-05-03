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مناقشة تطبيق ملامح قانون المرور الجديد بالبحرالأحمر

قبلي وبحري

صور الاجتماع
صور الاجتماع

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قانون

المرور

البحرالأحمر

تم عقد مساء الأربعاء، اجتماع بديوان عام المحافظة، ترأسه اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وذلك بحضور اللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة وبعض الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

 حيث ناقش الاجتماع دور المحافظة فى تطبيق أهم ملامح قانون المرور الجديد ومنها تحديد أماكن انتظار المركبات على الطرق المحلية-وتحديد السرعات داخل المدينة ووضع مخطط لتجهيز وصيانة الطرق ومعاملات الآمان.

وأكد السكرتير العام، تنفيذ توجيهات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر بشأن دراسة أى إضافات على دور المحافظة فى تطبيق المنظومة الإلكترونية المتطورة لقانون المرور الجديد .




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