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كلوب: تأهلنا لنهائي أبطال أوروبا "أمر جنوني"

الرياضة

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كلوب

المصريون ووكالات

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«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام روما

وصف الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، تأهل فريقه إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بـ"الأمر الجنوني".
جاءت تصريحات كلوب، مساء الأربعاء، عقب تأهل ليفربول للنهائي رغم الهزيمة من روما الإيطالي بهدفين لأربعة في إياب نصف النهائي، وذلك لفوز الفريق الإنجليزي في لقاء الذهاب بخمسة أهداف لهدفين.
وفي تصريح تليفزيوني، أكد كلوب "أمر جنوني أن نتأهل للنهائي الأوروبي بعد موسم شاق وهو تكليل لمجهود اللاعبين والمستوى المتميز الذي ظهروا عليه خلال فعاليات البطولة منذ بدايتها".
وأضاف "لقد عشنا مباراة مجنونة أمام روما، فالتقدم لنا في البداية ثم بدأنا في الدفاع خلال شوط المباراة الثاني، وهو ما جعلني أشعر بالخوف".
وأوضح كلوب "أرضية الملعب كبيرة، ولسنا متعودين على اللعب في مثل تلك الملاعب من قبل، وبالتأكيد وقعنا في أخطاء دفاعية، وكنت أخشى الوصول لأشواط إضافية، لأنه وقتها كان من الممكن أن تتغير الأمور ضدنا".
واختتم المدرب الألماني تصريحاته بالقول "لا أستطيع إلا أن أقول أن روما أثبت للجميع أنه فريق قوي جدًا".


وتأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد غياب 11 عامًا ليضرب موعدًا في المباراة النهائية مع ريال مدريد الإسباني في 26 مايو/ أيار الجاري على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف. -

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