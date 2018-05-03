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"صلاح" خامس عربي يتأهل لنهائي أبطال أوروبا

الرياضة

صلاح
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المصريون ووكالات

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موعد مباراة ليفربول "صلاح" والقنوات الناقلة

بات المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، خامس لاعب عربي يتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
كما أنه يعد أول لاعب مصري يتواجد مع فريق في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو إنجاز لم يحققه أحد من قبل.
وسبق صلاح من اللاعبين في التأهل إلى النهائي الأوروبي، الجزائري رابح ماجر مع فريق بورتو البرتغالي في نهائي 1986-1987، حين واجه بايرن ميونيخ الألماني وتوّج الأول باللقب.
أما ثاني اللاعبين العرب الذين تأهلوا لنهائي دوري الأبطال فهو المغربي رضوان حجري ولعب مع بنفيكا البرتغالي المباراة النهائية موسم 1987-1988 وخسر فريقه اللقب.
ويعد المغربي مهدي بنعطية ثالث العرب الذين صعدوا للنهائي مع يوفينتوس الإيطالي عام 2017 أمام ريال مدريد الإسباني، ولم يتمكن فريقه وقتها من التتويج بالبطولة، وكان ملازمًا لدكة البدلاء.
هذا إضافة إلى المغربي أشرف حكيمي المحترف في ريال مديد الإسباني والذي تأهل فريقه أمس الثلاثاء إلى النهائي القاري، ليصبح صلاح اللاعب العربي الخامس المتأهل مع فريقه لنهائي البطولة الأكبر عالميًا.
وفي حالة مشاركة صلاح في النهائي سيكون ثالث عربي يشارك في النهائي بعد ماجر وحجري.
وسيلعب ليفربول المباراة النهائية للبطولة يوم 26 مايو/ أيار الجاري أمام ريال مدريد الإسباني على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

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