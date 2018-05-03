» تغريدة مؤثرة من نادي روما لـ"صلاح" بعد الخسارة

تمنى نادي روما الإيطالي، التوفيق للمهاجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد الإسباني.



وفي تغريدة على الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، الأربعاء، "من المؤلم أن ينتهي حلم الذئاب (روما) في الوصول إلى كييف، لكنك ستكون متواجدًا مع فريقك الجديد في النهائي، بالتوفيق مو صلاح في المباراة النهائية".

