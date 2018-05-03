  • الخميس 03 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:59 ص
بحث متقدم
صلاح

محمد صلاح: هذا هو حلم حياتي منذ الصغر

داعية سلفي

داعية سلفي: الكرة تلهي عن ذكر الله

الإعلامي الكويتي مبارك الدوسري

لهذا السبب تمنى إعلامي كويتي هزيمة محمد صلاح

فندي

فندي: اللهم وفق محمد صلاح رغم أنف الحاقدين

كأس العالم

هذا أكبر تهديد إرهابي لكأس العالم في روسيا

جماعة الإخوان المسلمين

هل يتم فصل الإخوان من الجهاز الإداري للدولة؟

الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين

بعد زيارة «ريفلين» لإثيوبيا.. هل تتعقد أزمة سد النهضة؟

يوسف ندا

يوسف ندا: مستعدون للحوار مع «السيسي»

جمال سلطان

«سلطان»: ننتظر رد الرئيس حول هذه التصريحات الخطيرة

أحمد موسى وأبوتريكة

بالفيديو..« موسى»: القبض على «أبوتريكة» في الإمارات

تغريدة مؤثرة من نادي روما لـ"صلاح" بعد الخسارة

الرياضة

صلاح
صلاح

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"صلاح" يعود إلى روما مجددا

#

رئيس وادي دجلة يسخر من جماهير الزمالك

#

جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح

#

ماذا قال «صلاح» بعد فوزه بأفضل لاعب في ليفربول؟

تمنى نادي روما الإيطالي، التوفيق للمهاجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد الإسباني.
وفي تغريدة على الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، الأربعاء، "من المؤلم أن ينتهي حلم الذئاب (روما) في الوصول إلى كييف، لكنك ستكون متواجدًا مع فريقك الجديد في النهائي، بالتوفيق مو صلاح في المباراة النهائية".
وغادر صلاح فريق روما في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى ليفربول، ليثبت تألقه مع الفريق الإنجليزي في أول مواسمه معه.
ويعد صلاح أول لاعب مصري يتواجد مع فريق في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو إنجاز لم يحققه أحد من قبل.
وسيلعب ليفربول المباراة النهائية للبطولة في 26 مايو/ أيار الجاري أمام ريال مدريد الإسباني على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أبو الغيط يعترف بوجود عرض التنازل عن سيناء

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تغريدة مؤثرة من نادي روما لـ"صلاح" بعد الخسارة
» "صلاح" خامس عربي يتأهل لنهائي أبطال أوروبا
» ليفربول وريال مدريد نهائي مكرر لأبطال أوروبا بعد 37 عامًا
» حقيقة وجود مواد مسرطنة في البطيخ
» شاهد.. احتفال نجوم ليفربول بعد التأهل لنهائي دوري أبطال اوروبا
» تحطم طائرة عسكرية أمريكية بولاية جورجيا
» المتاحف الرياضية في ندوة دولية بالإسكندرية
» ليفربول يتأهل لنهائي أبطال أوروبا بعد غياب 11 عامًا
» أديب: وسعوا السكة دي ألفية الزمالك
» الجزائر تستدعي سفير المغرب بسبب إيران
» وكيله: هذا موقف «صلاح» من الاستمرار مع «ليفربول»

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • شروق

    05:14 ص

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك