صلاح: شخص واحد سأشكره لأنه غير حياتي كلاعب وكإنسان

أحمد عادل شعبان
اعترف لاعبنا المصري محمد صلاح - نجم فريق ليفربول - أنه يدين بالفضل لـلوتشانو سباليتي - المدير الفني السابق لروما والحالي لإنتر - نظرًا لتغيير حياته .
وقال "صلاح" في تصريحات لقناة beIN sports : "تعلمت الكثير من الكرة الإيطالية .. لقد تغيرت طريقة لعبي .. إنهم بارعون في التكتيك".
وأضاف: "أشكر كل المدربين الذين دربوني وكذلك كل اللاعبين الذين لعبت معهم ، لكن لو كان عليّ أن أشكر شخصًا محددًا فهو سباليتي الذي غير حياتي كلاعب وكإنسان" .
وتابع: "شرف لي أنني تعاملت مع هذا الرجل .. لقد كان محطة كبيرة في حياتي" .
ولكي نفهم سر دور "سباليتي" في حياة صلاح .. سنعود لتصريح قديم كان المدرب الإيطالي المخضرم قد قاله ، حيث أكد أن صلاح يجب أن يقترب من المرمى أكثر لكي يستفيد الفريق بانطلاقاته ووصوله السريع للمرمى ، وطبق هذه الفلسفة على صلاح مما زاد من غلة تهديفه مع روما وهو الأمر الذي لفت الأنظار إليه بشدة.
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