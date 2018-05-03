» أخو خطيبة الأمير هاري: لا تتزوج هذه المرأة السطحية

03 مايو 2018 - 08:11 ص

تلقى الأمير البريطاني هاري أغرب رسالة في العالم من الأخ غير الشقيق لخطيبته الممثلة ميغان ماركل ، لينصحه فيها بعدم إتمام الزواج ، واصفًا أخته بأنها "امرأة مغرورة وسطحية وستضيع تراث العائلة المالكة".





أكبر خطأ بتاريخ الزواجات الملكية

الرسالة المكونة من صفحتين بخط اليد، مؤرخة في 26 أبريل/نيسان الماضي، وحصلت مجلة In Touch الأسبوعية الأميركية، على صورة عنها، نشرتها في عددها الحالي بالأسواق،ونشرت أيضًا في موقع المجلة الممتهنة "اصطياد" أخبار النجوم والمشاهير، وفيها يقول توماس للأمير: "كلما اقترب الوقت من (موعد) الزواج، أصبح واضحا أنه أكبر خطأ بتاريخ الزواجات الملكية" بحسب "العربية.نت".

يخبره في الرسالة أيضا، أن ميغان ماركل "ليست المرأة التي تناسبك، فلماذا لا تراها على حقيقتها التي يراها عليها العالم كله حاليا؟"، كما يعلمه أن والده، وهو والد الممثلة التي لم تدعه أيضا لحفل الزفاف، اقترض وغرق في الديون ليحقق أحلامها بالتمثيل، وبأنه لا يزال يعاني من العجز المالي للآن، ثم يتساءل: "أي نوع (هي) من الأشخاص، يبدأ باستغلال والده نفسه حتى يصل إلى الإفلاس، ثم ينساه (مقيما) في المكسيك ومفلسا (..) وعندما يحين سداد ما أنفقه عليها، تنساه كأنها لا تعرفه".

تتجاهل أسرتها وتدعو الغرباء للزفاف

ويستغرب الأخ غير الشقيق، كيف أن ميغان ماركل تتجاهل عائلتها، ولا تدعو أفرادها إلى حفل زواجها "في حين تدعو الغرباء، لذلك عليك، كما على العائلة المالكة، إنهاء هذا الزواج المرتقب قبل فوات الأوان". مع ذلك، يقول في الرسالة إن ميغان ماركل تظل شقيقته، ومن العائلة، "ومهما يحدث، وسواء تجاهلتني أو نسيت بقية أفراد أسرتها، فإن الأولوية هي للعائلة".



إلا أن كل شيء أصبح جاهزا ومعدا للزواج الملكي، ومن بينه اختيار الخطيبين قبل يومين لعربة ملكية بدون سقف لموكب زواجهما الموعود، وفقا لما بثته الوكالات، وهي عربة بأربع عجلات سيتجولان بها في أنحاء المدينة بعد مراسم الزفاف في قلعة وندسور مقر الملكة إليزابيث غرب لندن، وستجرها خيول يرافقها أفراد من فرقة الخيالة الملكية.