فنان شهير باكيًا: تنبأت بظهور السيسي عام 2002

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محيي إسماعيل

بكى الفنان محيي إسماعيل خلال استضافته ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" بسبب التجاهل الذي يتعرض له داخل مصر .

وقال "إسماعيل" خلال لقائه مع البرنامج المذاع على فضائية "سي بي سي" : "المشكلة إني مكرم في العالم كله برة والعالم كله يعرفني .. هنا أنا زعلان لأن بلدي بلد المعرفة والحضارة .. دلوقت الفن لازم يبقى أمن قومي .. لازم الريس يتدخل وينقذ مصر من الفن الهابط .. أرجوكي اوعي تشيلي الجمل دي .. وهي دي قمة الوطنية .. وحتى الرواية بتاعتي لما شافوها برة قالوا مفيش وطنية أكتر من كدة ".

وأضاف: "انتي عارفة الرواية بتاعتي دي بتدور حوالين ايه؟ .. أنا كتبتها سنة 2002 .. بتدور حوالين الرئيس السيسي .. طب أنا وقتها كنت أعرفه منين؟ .. فيه راجل في الرواية عندي اسمه (مسعد سعيد) وهو اسمه متشابه مع الرئيس لأن الرئيس في اسمه (سعيد ) برضو .. سنة 2002 قلت أرجو إن يجي واحد لمصر متدين وينقذها ويوقفها ويطلع في الميدان ويثور ويتمرد .. كل اللي بيقوله الرئيس السيسي في روايتي سنة 2002 .. مين في مصر يعرف حاجة عنها؟ .. الغرب عرف هنا محدش عارف .. عيب

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