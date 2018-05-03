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قتل طفل لاكتشافه علاقة آثمة فى بنى سويف

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بنى سويف
بنى سويف

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طفل

ربة منزل

امن بنى سويف

الآداب

علاقة اثمة

أمر المستشار عماد على المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل جارها الطفل خنقًا ووضعه داخل أحد الأجولة ودفنته بعدما اكتشف علاقتها الآثمة بأحد الأشخاص وتهديده لها بفضحها بإحدى قرى مركز بنى سويف.

 وتعود الواقعة لتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارًا من اللواء ممدوح أبو زيد مدير مباحث المديرية خلال شهر ديسمبر الماضى بورود بلاغ من "جمعة.س" غفير بالمعاش ومقيم عزبة الجعيدى بقرية باها التابعة لمركز بنى سويف باختفاء نجله "بدر" 12 سنة فى ظروف غامضة .

ونجحت وحدة مباحث مركز شرطة بنى سويف برئاسة المقدم أحمد عبد اللطيف رئيس مباحث مركز بنى سويف فى التوصل إلى أن وراء إختفاء الطفل جارته ربة منزل ودلت التحريات إلى أن الطفل كشف وجود علاقة أثمة بين ربة المنزل "ر . س" وأحد الأشخاص بعد مشاهدته لها فى وضع مخل بالآداب معه وهدد بفضحها.

 وعلى الفور أقدمت ربة المنزل على خنق الطفل ووضعة داخل جوال ودفنه بجوار أحد الأراضى الزراعية بذات محل إقامتهما، تم ضبط المتهمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات والتى اصدرت قرارها المتقدم.

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