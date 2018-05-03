لاعب منتخب مصر ينتقد الإشادات المبالغ فيها بـ"صلاح"

03 مايو 2018 - 08:59 ص

كشف الإعلامي مدحت شلبي - مقدم برنامج "مساء الأنوار" - عن تصريحات مثيرة للجدل الظهير الأيمن لمنتخب مصر أحمد المحمدي بخصوص محمد صلاح .



وقال "شلبي" في برنامجه المذاع على "أون سبورت" : "أحمد المحمدي قال تصريح موضوعي لكن ممكن بعض الناس تهاجمه لكن أنا شايفه موضوعي .. هو قال يا جماعة صلاح لاعب رائع وكذا وكذا لكن متحطوش مقارنة بينه وبين ميسي وكريستيانو .. لما يستمر على هذا الأداء 7 أو 8 سنين زي ما حصل مع ميسي وكريستيانو نقدر وقتها نحطه معاهم لكن منستعجلش هذه المقارنة ".



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