» طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 38 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 3 مايو.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، وإن ظل مائلا للحرارة على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموح فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر وربع المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 38

وسط الدلتا 22 38

الإسكندرية 21 32

بلطيم 19 30

مطروح 17 30

السلوم 21 35

سيوة 24 41

بورسعيد 21 31

دمياط 21 30

العريش 19 35

رفح 18 34

الإسماعيلية 21 38

السويس 21 36

رأس سدر 21 36

نخل 16 36

نويبع 26 33

طابا 21 34

كاترين 11 27

الطور 24 39

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 22 34

مرسى علم 22 33

الفيوم 23 38

بنى سويف 23 38

المنيا 21 38

أسيوط 24 39

سوهاج 24 39

قنا 25 40

الأقصر 26 41

أسوان 27 42

أبوسمبل 26 42

الوادى الجديد 21 40

شلاتين 24 38

ابو رماد 24 39

راس حدربة 25 39

حلايب 26 40


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