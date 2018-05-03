"الجبالى": مصالحة الإخوان مؤامرة

03 مايو 2018 - 09:14 ص

وصفت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، دعوة كمال الهلباوي للمصالحة مع الإخوان، قائلة: بـ"المؤامرة تستهدف عودة الدولة الموازية".

وقالت "الجبالي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن الشعب هو من حظر الجماعة في 30 يونيو.

وأضافت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أن جماعة الإخوان حملت السلاح لهدم الدولة، والجيش يحمل السلاح لحماية الوطن.

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