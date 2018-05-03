  • الخميس 03 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:57 ص
بحث متقدم
عبود الزمر

الزمر يحذر من خطورة هذا الأمر!

الشيخ كشك

هدي زكريا تهاجم "الشيخ كشك" وتتهمه بهذا الشيء

ارشيف

موعد مباراة النهائى بين ليفربول وريال مدريد

ممدوح إسماعيل

نائب الأذان يكشف لقاءه السري مع وزير الداخلية

صلاح

شاهد.. "صلاح" يغزو المحال الإنجليزية

الإعلامي وائل الإبراشي

مصلون: "الوزارة بتقولنا الدفع قبل الصلاة بالمساجد"

عصام تليمة ومحمود حسين

"تليمة" يمهل "محمود حسين" 48 ساعة .. وإلا؟

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم

الإرهاب يهدد كأس العالم في روسيا

صلاة التراويح

صلاة التراويح 20 ركعة في رمضان

لغز هبوط الدولار

سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء

شاهد..

تعليق نارى لـ"أديب" على سرقة 12 ألف غطاء بالوعة

آخر الأخبار

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

15 ألف طفل في أكبر ألبوم لضحايا بشار

#

12 قتيلًا في غارة بينهم قائدان بفيلق الرحمن

#

وفاة 1000 فلسطيني بسب الحصار الإسرائيلي

#

ضبط 12 ألف قطعة صابون داخل مصنع غير مرخص ببني سويف

عمرو أديب

صرف صحي

أون إي

بالوعة

استنكر الإعلامي عمرو أديب، التصريح الذي أصدرته برلمانية بشأن سرقة سرقة 12 ألف غطاء بالوعة صرف صحي خلال 3 أشهر.

وقال "أديب" من خلال برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، على هذا الخبر قائلاً: "يا جماعه حبوا بلدكم شوية، أيه الكره ده".

وأضاف "أديب" قائلاً: "ديه بلد مواردها ضعيفة جدًا، في عدادات بنضربها وبنكسر كراسي وبنزين بيختلط بمايه وبنزين بيتهرب، ما كل ده هدر في موارد الدولة طب وأخرتها، هي بتلف بتلف وترجعلك".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أبو الغيط يعترف بوجود عرض التنازل عن سيناء

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» البط الأبيض في المنام يدل على الأخلاق الحسنة
» عامل يقتل زوجته بسبب الأفلام الإباحية
» بالفيديو.. مشجعوا ليفربول يطلقون أغنية جديدة لـ"صلاح"
» الثوم يقى من السرطان وأمراض القلب
» ضرب مبرح لحكم بالدوري الإثيوبي
» حفتر متهم بالتعذيب والوحشية أمام القضاء الفرنسي
» القوي العاملة تزف بشري سارة للشباب
» طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 38 درجة
» قاتل أسامة بن لادن: هذا هو شعوري أثناء وقوفي أمام جثته
» 8 معلومات مذهلة عن "البيض" و فوائده
» ماكرون يصف زوجة رئيس وزراء استراليا بلفظ جنسي

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك