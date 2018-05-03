تعليق نارى لـ"أديب" على سرقة 12 ألف غطاء بالوعة

إيمان هاني
استنكر الإعلامي عمرو أديب، التصريح الذي أصدرته برلمانية بشأن سرقة سرقة 12 ألف غطاء بالوعة صرف صحي خلال 3 أشهر.
وقال "أديب" من خلال برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، على هذا الخبر قائلاً: "يا جماعه حبوا بلدكم شوية، أيه الكره ده".
وأضاف "أديب" قائلاً: "ديه بلد مواردها ضعيفة جدًا، في عدادات بنضربها وبنكسر كراسي وبنزين بيختلط بمايه وبنزين بيتهرب، ما كل ده هدر في موارد الدولة طب وأخرتها، هي بتلف بتلف وترجعلك".
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