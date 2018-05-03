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"جودة" يطالب بالدقة في اختيار الحكومة الجديدة

الحياة السياسية

سليمان جودة
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البرلمان

العراق

الحكومة

سليمان جودة

طالب سليمان جودة، الكاتب الصحفى، القيادة السياسية فى مصر بالترقب والدقة فى اختيار أعضاء التغيير الحكومى القادم عقب حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الرئاسية فى يونيو القادم، مشيرًا إلى أنه علينا فى مرحلة رئاسية جديدة  الاختيار بدون تكرار وتشابه فى الشخصيات وطرق الإدارة .

وأضاف جودة، خلال مقاله الذى نشر باالمصرى اليوم تحت عنوان "دواء سياسي عراقى"، بإنه علينا الاستفادة من التجربة السياسية العراقية فى انتخاباتهم البرلمانية التى سيتم إجراؤها فى  يوم 12 مايو الجارى، وأن نتبنى شعارهم وهو المُجرب لا يُجرب"، أى لا يجب على مستوى الأفراد أو داخل المطبخ السياسي أن يتم  فعل الشىء  ذاته مرة ثانية لأن تكرار الفعل ذاته يفرز النتيجة نفسها .

وتابع الكاتب الصحفى قائلاً: "هذا العراق العزيز على كل عربي، هو الذى يرفع أبناؤه شعاراً يريدون به أن يختفى عن الأنظار، كل واحد ساهم فى الوصول بأرض الرافدين دجلة والفرات إلى ما لاتستحقه ولا يستحقه أى عراقى، وبالقياس.. فإننا هنا نتوقع أن يختفى من الحكومة فى تشكيلتها المرتقبة، ومن بين المحافظين، كل وجه لم يظهر أداؤه الإيجابى أمام الناس على الأرض".



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