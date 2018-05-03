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"الباز": واقعة فساد وراء إهانة أستاذ جامعى للشيخ الشعراوى

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الشعراوي
الشعراوي

إيمان هاني

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المحور

أستاذ جامعي

الشعراوى

الباز

أكد الإعلامي محمد الباز، وجود واقعة فساد جديدة في قضية إهانة الدكتور أحمد رشوان مدرس التاريخ بجامعة دمنهور، للشيخ الشعراوي والرئيس المخلوع مبارك، في كتابه "دراسات في تاريخ العرب المعاصر" الذي يدرس لطلاب الجامعة قائلا: "نحن أمام سرقة علمية متكاملة الأركان والجوانب".

وقال الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المذاع على قناة " المحور"، إن الكتاب المذكور هو نفسه الكتاب الذي يدرس لطلاب جامعة بنها " "تاريخ العرب المعاصر" ، الكتاب واحد ولكنه يباع فى اقسام التاريخ بكليات التربية والتاريخ بالجامعات الإقليمية والعامل المشترك فيهما هو اسم الدكتور عبد اللطيف الصباغ العميد السابق بكلية آداب لجامعة بنها هو مدرج على قوائم الإخوان ومختف منذ عامين، وربما يكون هاربًا خارج البلاد ورغم ذلك يحرك طلبته فى الجامعات الإقليمية لبيعه الكتاب إلى الطلبة".
وأشار، إلى أن الفقرات التى تسببت فى الأزمة وجدت فى مقال لعبد الجواد بعنوان "العروبة والإسلام وانتكاسة مصر الحديثة"، بالتالي هذه الأجزاء مسروقة وتم وضعها فى كتاب جامعي، مطالبًا وزير التعليم العالي بالتحقيق فى الواقعة.

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