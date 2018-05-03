"الغيطي" يفتح النار على "سما المصرى وفيفى"

03 مايو 2018 - 09:28 ص

هاجم الإعلامي محمد الغيطي، كلاً من الراقصتين فيفي عبده وسما المصري، بسبب اعتزامهما تقديم برنامج اجتماعي ديني في رمضان المقبل.

وتساءل "الغيطي" من خلال برنامج "صح النوم " المذاع على فضائية "ال تي سي"، قائلاً: "هل الكلام ده فعلاً بجد ولا مجرد فرقعة إعلامية؟".

وأضاف "الغيطي": "معتقدش أني هقبل أي نصيحة دينية منهما، أو حتى إن واحدة فيهما تقعد قصادي بالحجاب الشيفتشي اللي لابساه ده، وبعدين هو فيه شيخ هيوافق يقعد قصاد فيفي عبده أو سما المصري، حقيقي الشيطان يعظ".

شاهد الفيديو..