» القوي العاملة تزف بشري سارة للشباب

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن  توفير فرص عمل للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا :"الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية توفر فرصة عمل بمرتبات تتراوح من 2500 جنيه إلى 3000 جنيه".

وأضاف  "سعفان" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن إقامة الشباب والوجبات التي تقدم لهم تكون على نفقة الجهة التى تتولى التشغيل.

 وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية تحتاج إلى كل المهن الخاصة بالمعمار والبناء، ومطلوب 610 عمال.

 وأكد  أن 2 مليون و100 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة تم تسجيلها، لافتا إلى أنه يتم استخراج شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة، وجار التنسيق مع الجهات المعنية لعمل رعاية شاملة للعمال ووضع آلية للتشغيل.

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