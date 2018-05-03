مصلون: "الوزارة بتقولنا الدفع قبل الصلاة بالمساجد"

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المساجد

دريم

الإبراشي

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرًا يرصد استياء عدد من المصلين بسبب فواتير الكهرباء المبالغ فيها الخاصة بالمساجد.

و أكد خادم أحد المساجد في التقرير الذي عرضه برنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أن هذا الأمر يسبب لهم الإحراج الشديد حيث يقوم بغلق "المراوح" على المصليين بسبب فواتير الكهرباء.

وأوضح أنهم يقومون بجمع تبرعات من المصليين لدفع "الفواتير" ، قائلاً: "طيب إحنا كنا بنقفل المراوح على المصليين، دلوقتي داخلين على الصيف ومحتاجين نشغل التكييفات، هنعمل إيه".

وقال أحد المصلين، إن خادم المسجد يجمع منهم التبرعات لدفع فواتير الكهرباء الأمر الذي يضعه في موقف محرج لأنه يأتي للصلاة بدون أموال، وكأن الوزارة تقول الدفع قبل الصلاة ".

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