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الثوم يقى من السرطان وأمراض القلب

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الثوم
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الثوم

جامعة توتنجهام

أكدت دراسة لعدد من العلماء فى جامعة نوتنجهام البريطانى، ان نبات الثوم يمكنه تقليل خطرالإصابة بأنواع عديدة من السرطانات وأمراض القلب والسكرى من الدرجة الثانية، ذلك لأنه يفرزمجموعة متنوعة من مركبات الكبريت عند إعداده، مقطعًا أو مخللاً أو مضغوطًا بالزيت.

وأضافت الدراسة، التي أعدها العلماء البريطانيون، بإن تلك المركبات تؤثر على "جزيئات الإشارات الغازية" مثل أكسيد النيتريك وكبريتيد الهيدروجين التي يتم إنتاجها بشكل طبيعي في جسم الإنسان، فبذلك يمكن الكشف عن مستويات متغيرة من جزيئات الإشارات الغازية في الأشخاص الذين يعانون من العديد من الأمراض، لأن لها تأثيرا كبيرا على الاتصالات الخليوية والحفاظ على اتزان الجسم.

وأشار الدكتور بيتر روز أحد علماء الكيمياء الحيوية في جامعة نوتنجهام إلى أن هذه الجزيئات نشطة بيولوجيا داخل خلايا وأنسجة الثدييات لكننا لا نعرف كيف يتم تحولها غذائيا في البشر، هناك إمكانية كبيرة لإيجاد نهج وطريقة يمكن أن تقلل من خطر الأمراض وتعزز صحة الإنسان، ولكن علينا أولا معرفة ماذا يحدث بالضبط لهذه المركبات في عملية الأيض ، ولا يزال هناك العديد من المركبات الكبريتية الغريبة والرائعة التي نجدها في نظامنا الغذائي ويتعين علينا استكشافها .


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