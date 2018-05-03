  • الخميس 03 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:57 ص
بحث متقدم
عبود الزمر

الزمر يحذر من خطورة هذا الأمر!

الشيخ كشك

هدي زكريا تهاجم "الشيخ كشك" وتتهمه بهذا الشيء

ارشيف

موعد مباراة النهائى بين ليفربول وريال مدريد

ممدوح إسماعيل

نائب الأذان يكشف لقاءه السري مع وزير الداخلية

صلاح

شاهد.. "صلاح" يغزو المحال الإنجليزية

الإعلامي وائل الإبراشي

مصلون: "الوزارة بتقولنا الدفع قبل الصلاة بالمساجد"

عصام تليمة ومحمود حسين

"تليمة" يمهل "محمود حسين" 48 ساعة .. وإلا؟

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم

الإرهاب يهدد كأس العالم في روسيا

صلاة التراويح

صلاة التراويح 20 ركعة في رمضان

لغز هبوط الدولار

سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء

حفتر متهم بالتعذيب والوحشية أمام القضاء الفرنسي

عرب وعالم

خليفة حفتر
حفتر

وكالات

أخبار متعلقة
#

فينجر: الجميع محبط بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد

#

«ماكرون» يحذر «ترامب» من خوض حرب تجارية مع الصين

#

وزير خارجية فرنسا يكشف الحالة الصحية "لحفتر"

#

الخارجية الفرنسية: "حفتر" بحالة جيدة

الحكومة الفرنسية

القائد العسكري

خليفة حفتر

راشيل ليندون

رفعت المحامية الفرنسية راشيل ليندون، دعوى قضائية في فرنسا ضد القائد العسكري الليبي خليفة حفتر، ووجهت له من خلال الدعوى تهمه التعذيب والوحشية. ورفعت ليندون، الدعوى الشهر الماضي نيابة عن كندي من أصل ليبي يعيش في كندا لحمل الحكومة الفرنسية على فتح تحقيق في العمليات التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر في شرق البلاد، وقتل العديد من أسرة المدعي خلال حملة الجيش الوطني الليبي للسيطرة على مدينة بنغازي، ثانى كبرى مدن ليبيا.

وجرى رفع الدعوى أثناء وجود حفتر 75 عامًا في باريس لتلقي العلاج بعد إصابته بوعكة صحية أثناء جولة خارجية.

والجيش الوطني الليبي متحالف مع حكومة مقرها شرق ليبيا تناوئ حكومة منافسة معترف بها دوليًا في العاصمة طرابلس.

وكان حفتر، قائدًا عسكريًا في جيش معمر القذافي الذي حكم ليبيا لفترة طويلة، وأحكم قبضته تدريجيًا على شرق ليبيا وأجزاء من جنوبها.

وكان الناشط المستقل عماد الدين منتصر، رفع دعوى منفصلة بارتكاب جرائم حرب في أكتوبر الماضي في الولايات المتحدة وقال يوم الأربعاء إن القضية تحرز تقدمًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أبو الغيط يعترف بوجود عرض التنازل عن سيناء

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» البط الأبيض في المنام يدل على الأخلاق الحسنة
» عامل يقتل زوجته بسبب الأفلام الإباحية
» بالفيديو.. مشجعوا ليفربول يطلقون أغنية جديدة لـ"صلاح"
» الثوم يقى من السرطان وأمراض القلب
» ضرب مبرح لحكم بالدوري الإثيوبي
» حفتر متهم بالتعذيب والوحشية أمام القضاء الفرنسي
» القوي العاملة تزف بشري سارة للشباب
» طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 38 درجة
» قاتل أسامة بن لادن: هذا هو شعوري أثناء وقوفي أمام جثته
» 8 معلومات مذهلة عن "البيض" و فوائده
» ماكرون يصف زوجة رئيس وزراء استراليا بلفظ جنسي

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك