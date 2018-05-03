» حفتر متهم بالتعذيب والوحشية أمام القضاء الفرنسي

03 مايو 2018 - 09:51 ص

رفعت المحامية الفرنسية راشيل ليندون، دعوى قضائية في فرنسا ضد القائد العسكري الليبي خليفة حفتر، ووجهت له من خلال الدعوى تهمه التعذيب والوحشية. ورفعت ليندون، الدعوى الشهر الماضي نيابة عن كندي من أصل ليبي يعيش في كندا لحمل الحكومة الفرنسية على فتح تحقيق في العمليات التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر في شرق البلاد، وقتل العديد من أسرة المدعي خلال حملة الجيش الوطني الليبي للسيطرة على مدينة بنغازي، ثانى كبرى مدن ليبيا.

وجرى رفع الدعوى أثناء وجود حفتر 75 عامًا في باريس لتلقي العلاج بعد إصابته بوعكة صحية أثناء جولة خارجية.

والجيش الوطني الليبي متحالف مع حكومة مقرها شرق ليبيا تناوئ حكومة منافسة معترف بها دوليًا في العاصمة طرابلس.

وكان حفتر، قائدًا عسكريًا في جيش معمر القذافي الذي حكم ليبيا لفترة طويلة، وأحكم قبضته تدريجيًا على شرق ليبيا وأجزاء من جنوبها.

وكان الناشط المستقل عماد الدين منتصر، رفع دعوى منفصلة بارتكاب جرائم حرب في أكتوبر الماضي في الولايات المتحدة وقال يوم الأربعاء إن القضية تحرز تقدمًا.