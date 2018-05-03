  • الخميس 03 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:56 ص
بحث متقدم
عبود الزمر

الزمر يحذر من خطورة هذا الأمر!

الشيخ كشك

هدي زكريا تهاجم "الشيخ كشك" وتتهمه بهذا الشيء

ارشيف

موعد مباراة النهائى بين ليفربول وريال مدريد

ممدوح إسماعيل

نائب الأذان يكشف لقاءه السري مع وزير الداخلية

صلاح

شاهد.. "صلاح" يغزو المحال الإنجليزية

الإعلامي وائل الإبراشي

مصلون: "الوزارة بتقولنا الدفع قبل الصلاة بالمساجد"

عصام تليمة ومحمود حسين

"تليمة" يمهل "محمود حسين" 48 ساعة .. وإلا؟

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم

الإرهاب يهدد كأس العالم في روسيا

صلاة التراويح

صلاة التراويح 20 ركعة في رمضان

لغز هبوط الدولار

سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء

بالفيديو..

أزهرى: علي بن أبي طالب أول من علق زينة رمضان

آخر الأخبار

الدكتور أحمد المالكي، من علماء الأزهر الشريف
الدكتور أحمد المالكي، من علماء الأزهر الشريف

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بالفيديو..الألباني وصف ضرر الإخوان أكبر من اليهود

#

"ماهر" يرسل التحية لهؤلاء بمناسبة 6 أبريل

#

عامل يومية يشعل النار في نفسه

#

أهالي العاشر يتحفظون على عاطلين لمحاولتهما سرقة سيارة

أكد الدكتور أحمد المالكي، من علماء الأزهر الشريف، وعضو المكتب الفني لمشيخة الأزهر، أن  سيدنا علي بن أبي طالب، أول من قام بتزيين المساجد بالأنوار في رمضان.

 وأضاف "المالكي" خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن بعض الناس تقول إن "الزينة" بدعة ولا تجوز، وتعود إلى الفاطميين، ولكن الحقيقة أنها أثر من سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

 وتابع، أن تزيين الشوارع والمساجد وشراء الفوانيس ليست حرامًا، وإنما تدخل السرور على المسلمين، لافتًا إلى أنه يسعد كثيرًا عندما يشتري الفوانيس سواء لنفسه أو لأولاده.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أبو الغيط يعترف بوجود عرض التنازل عن سيناء

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» البط الأبيض في المنام يدل على الأخلاق الحسنة
» عامل يقتل زوجته بسبب الأفلام الإباحية
» بالفيديو.. مشجعوا ليفربول يطلقون أغنية جديدة لـ"صلاح"
» الثوم يقى من السرطان وأمراض القلب
» ضرب مبرح لحكم بالدوري الإثيوبي
» حفتر متهم بالتعذيب والوحشية أمام القضاء الفرنسي
» القوي العاملة تزف بشري سارة للشباب
» طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 38 درجة
» قاتل أسامة بن لادن: هذا هو شعوري أثناء وقوفي أمام جثته
» 8 معلومات مذهلة عن "البيض" و فوائده
» ماكرون يصف زوجة رئيس وزراء استراليا بلفظ جنسي

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك