هدي زكريا تهاجم "الشيخ كشك" وتتهمه بهذا الشيء

03 مايو 2018 - 10:21 ص

هاجمت الدكتورة هدى زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري، الشيخ الراحل عبدالحميد كشك، قائلة :"الشيخ كشك كان سببًا في انحطاط الذوق العام لهجومه على الفن".

وأضافت "زكريا" خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، الشيخ كشك هو من حارب الفن وكان يسخر من كل أنواع الفنون، غير أنه سب الفنانة أم كلثوم والفنان عبد الحليم حافظ.

وتابعت عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للأسف رجل الدين أصبح محارب للفن ورقيه علي عكس ما كان يفعله رجل الفن سابقًا، حيث كان الشيخ زكريا أحمد والشيخ سلامة حجازي وغيرهم ممن عملوا علي تقدم الفن .

وأشارت إلي أنه يجب ضبط الأعمال الفنية التي ستُعرض في شهر رمضان، حفاظًا على الذوق العام، وحتى لا تخرج عن الآداب العامة.

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