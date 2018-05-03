تقرير: مهنة الصحافة في مصر للكبار فقط

03 مايو 2018 - 11:25 ص

في اليوم العالمي لحرية الصحافة، سلّط موقع "الجزيرة" في نسخته الإنجليزية، الضوء على الصحفيين المعتقلين في مصر، منذ ثورة يناير 2011، لافتًا إلى أن حدوث أمل في تغيير الأوضاع في البلاد بعد منح اليونسكو جائزة حرية الصحافة للمصور محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، هو بعيد المنال.

وتابع الموقع، في تقريره، أن في اليوم العالمي لحرية الصحافة، يستمر الصحفيون المسجونون في دفع ثمن الحملات الإعلامية في مصر.

وأشار الموقع، إلى أن منح منظمة "اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة، جائزة حرية الصحافة لعام 2018، للمصور الصحفي، شوكان، رغم اعتقاله منذ أحداث رابعة لعام 2013، دفع بعض المنظمات الحقوقية إلى أن تأمل أن الجائزة من الممكن أن تضغط على الحكومة المصرية لتحرير العشرات من الصحفيين المسجونين حاليًا في سجون البلاد، إلا أنهم يشعرون بأن هناك أملًا ضعيفًا في حدوث ذلك.

وقال مدير مشروع الحريات في معهد الصحافة الدولي سكوت غريفن، "نعرف بأن هذه الجائزة كان لها تأثير في الماضي"، متابعًا "شوكان هو رمز لكل صحفي في مصر غير قادر على القيام بعمله والذي تم احتجازه في ظروف قاسية خلال السنوات القليلة الماضية"، إلا أنه نوه بأن التغيير يبدو بعيد المنال.

بالأرقام.. الصحفيون المسجونون

ولفت التقرير إلى أن وسائل الإعلام المصرية تعرضت لحملة قمع غير مسبوقة، في الآونة الأخيرة، حيث يرى بعض منظمات حقوق الإنسان أن هناك إشارات تدل على تفاقم الأوضاع مؤخرًا .

وتعتقد هذه المنظمات أن اعتقالات الصحفيين في مصر جزء من حملة للقضاء على الأصوات المعارضة في البلاد.

وهناك ما لا يقل عن 32 صحفيًا محتجزين حاليًا، من ضمنهم 22 محتجزًا دون توجيه تهم إليهم، وفقاً لـ"مراسلون بلا حدود".

وفي السياق ذاته، قال يحيى غانم، الصحفي المصري، المراسل الحربي بجريدة الأهرام لمدة 20 عامًا، إن "بعد ثورة يناير بدأ أنصار الثورة المضادة حملة غير مسبوقة من الأكاذيب، اغتيالات شخصية ومعلومات مضللة كما لم نشهدها من قبل، لقد كانت بالفعل مثل كقطار بلا عودة".

وادعي: "لقد توقفت حرية الإعلام في مصر في أعقاب الثورة، بدأت المنافذ الإخبارية الحزبية بحملة ضد بعضها البعض"، مضيفًا "الحديث عن حرية الصحافة في مصر أصبح كابوسًا".