الزمر يحذر من خطورة هذا الأمر!

03 مايو 2018 - 11:51 ص

قال عبود الزمر عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية إن من أبجديات العمل السياسي ، أن تعتمد القيادة الخيار الراجح عندها بلا تجريم أو تخوين للاختيارات الأخرى ، حتى إذا احتاجت إلى الانتقال لإحداها أو التحالف مع القائلين بها وجدت الباب مواربا ، بحسب وصفه.

وأضاف علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الاعتدال نفيس كما أن التعصب مقيت ، لافتا إلي أن القيادة إذا اعتمدت خيارا وحيداً ، وتمترست خلفه ، وأغلقت الأبواب بالكلية أمام مجرد الاستماع إلى الاختيارات الأخرى ، بل وأعلنت الحرب عليها ، فإنه يصعب عليها الانتقال إلى مصلحة كبرى قد تلوح في خيار آخر.