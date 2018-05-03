» تفاصيل مثيرة يكشفها قاتل "بن لادن"

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بن لادن
بن لادن

عمرو محمد- متابعات

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أفغانستان

بن لادن

الذكرى السابعة

قال روبرت اونيل، الجندي بالبحرية الأمريكية، والمشارك الرئيسي في عملية تصفية زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، "إنة شارك في تلك العملية وكان علي قناعة أنه سيموت اثناء القيام بها".

وأضاف "أونيل" خلال لقائه مع شبكة "فوكس نيوز Fox News" الأمريكية، قائلًا، "إنه يحس بشعوره وهو واقف أمام جثة من تم تصفية بالمطلوب الأول عالمياً في ذلك الوقت"، متابعًا، "لم يكن مقرراً لي المشاركة في تلك العملية، وكنا ننظر إلى بن لادن كأنة بمثابة شبح، وكنت وزملائي نتبادل النكات عما يمكن أن يحدث لو هرب منهم بن لادن مثلاً ولجأ لأحد الأزقة" .

ووصف "أونيل" عن شعوره بعد العملية، حيث قال، "أنا وزملائى شعرنا بالسعادة عند سماعنا الطيار يخبرهم بأنهم أصبحوا داخل الأراضي الأفغانية، مشيراً إلى أنه كان يشعر أن منزل بن لادن سينفجر في أي لحظة، ولم يتوقع أن يخرج هو وزملاؤه منه على قيد الحياة" .

وتأتي تصريحات أونيل، في أثناء الذكرى السابعة لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، حيث قال إن أحد زملائه قام بأشجع عمل بطولي في حياته عندما قفز على انتحاري ليمنعه من قتلهم، مبيناً أنه استدار بعدها إلى اليمين ليجد بن لادن على بعد 3 أقدام منه فتعرف عليه وأطلق النار على رأسه فوراً .

وأشار أونيل، الذي ألف كتاباً عن تفاصيل العملية، إلى أنه في الوقت الذي كانت وسائل الإعلام تسعى لتأكيد خبر مقتل أسامة بن لادن، كانت جثته أمامهم على أرضية منزله حيث كانت تبذل جهودًا حثيثة للتأكد من هويته عبر فحوصات الحمض النووي.



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