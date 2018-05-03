» غدأ.. طقس حار والعظمى تسجل 39 درجة

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يقدم موقع "المصريون"، لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية غدا الجمعة 4 مايو.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشمالية الشرقية نهارا لطيف ليلا.

والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط شمالاً حتى الوجه البحرى والقاهرة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

كما تنشط على البحر المتوسط وخليج السويس كما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية قد تمتد لمحافظات الدلتا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 39 والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 22 ، ومطروح العظمى 25 والصغرى 20، والوادى الجديد العظمى 45 والصغرى 23 درجة.


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