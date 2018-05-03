شاب يرفع علم الثورة في مسيرة لبشار..ماذا حدث؟

03 مايو 2018 - 12:40 م

لاقى مقطع فيديو لشاب سوري لاجئ في العاصمة السويدية "ستوكهولم" انتشاراً واسعأً بين السوريين، حيث قام الشاب السوري وصديقه برفع علم الثورة السورية وسط مسيرة مؤيدية لنظام الأسد في السويد، الأمر الذي أشعل غضب موالي نظام الأسد.

وقال الفنان السوري الكبير عبد الحكيم قطيفان في منشور له على حسابه الشخصي على فيسبوك: أحد الشبان الأحرار في العاصمة السويدية #ستوكهولم يدعى #Tareq_Shhada برفقة زميله قاموا برفع علم الثورة السورية وسط مسيرة مؤيدة للنظام السوري حيث جن جنون الشبيحة.

ويعكس الفيديو طبيعة وحقيقة نظام الأسد الذي قتل وشرد الملايين من الشعب السوري دون أن يهتز له جفن ويدحض كذبه بأنه يقبل الرأي الآخر.