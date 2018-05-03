للمرة الثانية.. غرق طالب فى بحر يوسف

03 مايو 2018 - 12:41 م

غرق طالب ثانوى ثان، ببحر يوسف فى أقل من 24 ساعة من غرق طالب امس بمدينة المنيا، أثناء استحمامه فى بحر يوسف هرباً من حرارة الجو وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العدوة العام.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارًا من مستشفى العدوة المركزى، يفيد بوصول جثة ا م ع 15 سنة طالب بالمرحلة الثانوية الصناعية ومفيم بقرية القايات جثة بعد أن تم انتشالها من بحر يوسف.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الطالب كان يستحم فى بحر يوسف مع بعض زملائه بالمدرسة عقب خروجه من الامتحانات اليوم، وتوفى أثناء الاستحمام.

وبتوقيع الكشف الطبى الظاهرى، تبين أن الطالب مات بأسفكسيا الغرق، ولا توجد شهة جنائية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المركز وتحرر محضر بالواقعة.