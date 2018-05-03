"غالى" يوجه دعوة لنجم عالمي بمهرجان اعتزاله

03 مايو 2018 - 01:01 م

أرسل اللاعب حسام غالي نجم وسط النادي الأهلي، الدعوة لعدد من نجوم الكرة في مصر والعالم لحضور مهرجان اعتزاله المقرر له 11 مايو الجاري.

ومن أبرز الدعوات التي وجهها "غالي" كانت للاعب منتخب البرازيل السابق "كاكا" نجم ريال مدريد السابق.

كما وجه قبل ذلك الدعوة لزملائه السابقين عماد متعب ومحمد بركات بجانب أحمد حسام ميدو لاعب أياكس السابق.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي أياكس الهولندي، باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية لإقامة مهرجان اعتزال اللاعب المصري.



