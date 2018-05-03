بمباركة "زيدان ورونالدو" "صلاح" يتعاقد مع الريال

03 مايو 2018 - 01:09 م

أعلنت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية عن نية رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، التعاقد مع اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة إن "بيريز" أخبر الثنائي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق وكريستيانو رونالدو نجم الفريق بهذا الأمر، ودعم "زيدان" الصفقة، لافتًا إلى أن "صلاح" قدم مستويات رائعة مع ليفربول الموسم الحالى وساهم فى وصوله لنهائى دورى أبطال أوروبا.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية، ذكرت فى وقت سابق، أن كريستيانو رونالدو أبدى ثقته فى قدرة إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز على إتمام صفقة التعاقد مع محمد صلاح.

وسجل محمد صلاح، مع نادى ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم 43 هدفًا، ليحتاج إلى تسجيل 4 أهداف لمعادلة الرقم القياسى كأكثر لاعب يسجل أهدافًا لنادى ليفربول فى موسم واحد على مدار التاريخ، والذى يحمله الأسطورة إيان راش، برصيد 47 هدفًا موسم 1983- 1984.



