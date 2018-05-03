بلاغ للنائب العام ضد وزير التعليم لإلغائه المدارس التجريبية

03 مايو 2018 - 01:12 م

تقدم عمرو عبد السلام المحامي - نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 5181 لسنة 2018 عرائض النائب العام، ضد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم عقب ادلائه ببعض التصريحات الصحفية لإلغاء المدارس التجريبية، والتي تعد قبلة الطبقة المتوسطة لعموم الشعب المصري باعتبارها البديل الحقيقي أمام غير القادرين لإلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة للغات ذات المصروفات الباهظة وقد احدثت تلك التصريحات حالة من الغضب العارم والسخط الشديد من قبل اولياء الأمور.

وطالب عبد السلام، بإقالة الوزير، لأن إلغاء المدارس التجريبية سيؤدى إلى زيادة الأعباء على كاهل الأسرة المصرية مما يجعلهم فريسة لأصحاب المدارس الخاصة.

وتعد هذه التصريحات تأسيسًا للطبقية والعنصرية والتمييز بين فئات المجتمع الواحد، وتسويدًا لطبقة اجتماعية محددة تمتلك الأموال لتعليم إبنائها داخل المدارس الخاصة للغات علي باقي طبقات المجتمع وهو من الأمور التي تهدد السلم الاجتماعي وتضر بالأمن القومي المصري.

وأضاف، أن تلك التصريحات تنسب في نهاية المطاف إلي رئيس الدولة والسلطة التنفيذية مجتمعة مما يؤثر بشكل مؤكد علي فترة ولاية رئيس الدولة وتكوين رأي شعبي سلبي ضده .

وحيث إن الدستور الحالي قد أرسي عدة مبادئ يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والتي من أهمها مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل أن الدستور قد جرم التمييز في كافة صوره وأشكاله، وألزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء علي كل اشكال التمييز طبقًا للمادة 53 من الدستور .

كما نصت المادة 19 من الدستور الحالي علي حق التعليم لكل مواطن وإلزام الدولة بتوفير التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية.

كما طالب بفتح التحقيقات العاجلة والموسعة مع المشكو في حقه.