» "يويفا" يرشح "صلاح" لهذه الجائزة

03 مايو 2018 - 01:20 م

تواجد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين للحصول على لقب صاحب أجمل أهداف الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا، وفقا للقائمة التي أعلنها الاتحادي الأوروبي.

وتم اختيار هدف "صلاح" الأول فى شباك روما الإيطالي بالمباراة التى جمعت الفريقين الأسبوع الماضى بملعب "آنفيلد" فى "ذهاب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا والذى انتهى بفوز ليفربول بنتيجة 5 – 2.

وينافس محمد صلاح، على حصد الجائزة، ثنائى ريال مدريد الإسبانى مارسيلو وماركو أسينسيو، ونانيجولان لاعب روما الإيطالى، وجوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وصعد ليفربول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب على روما الإيطالى بنتيجة 7 – 6 ضمن منافسات الدور نصف النهائى، ليضرب موعداً مع ريال مدريد الإسبانى الذى تأهل على حساب بايرن ميونخ الألمانى.