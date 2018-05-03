"أمين" يحمل وسائل الإعلام ضياع قيمة العلم

03 مايو 2018 - 01:26 م

انتقد محمد أمين، الكاتب الصحفى، وسائل الإعلام التى تقدم أهمية الفن والرياضة على مناقشة الأمور المتعلقة بالعلوم بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى أن الأداء المهنى للإعلام يجب أن يتولى المساواة بين جميع الأطراف فى المناقشة ولا يولى مجالاً على آخر فلا تطغى الرياضة ولا الفن على البحث العلمى، كما أنه يجب فرد مساحات لكل ما تنتجه أكاديمية البحث العلمي والمركز القومي للبحوث .

وتساءل أمين خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "دوار حبيبى طراوة "، قائلاً: " ما هى أولويات النشر فى الصحف، أو البث فى الفضائيات؟ ما خريطة النشر أو البث؟ لو عندك مثلاً خبر عن اختراع، وآخر عن صافيناز أو سما المصرى أو فيفى عبده، ما أولوياتك هنا؟ أى الأخبار سوف تنشرها صفحة أولى؟ ".

وحمل الكاتب الصحفي المسئولية على وسائل الإعلام في التقليل من قيمة العلم مرددًا: "هذا اتهام مباشر لوسائل الإعلام ويمكنك أن توجه للإعلام سهام النقد الدكتور شريف اللبان وكيل كلية الإعلام تصدى دفاعاً عن الإعلام فى هذه النقطة وقال: لو كانت هناك مخرجات جيدة للعلوم، فسوف تفرض نفسها.. الأهم هو العالم الذى يفرض علمه ثانياً المنتج الذي أنتجته ماكينة العلم.. وهو طبعاً دفاع شرعى وإن كانت «وكالات الإعلان» هي التي أصبحت تحكم النشر".