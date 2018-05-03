» هدية "صلاح" لاثنين من مشجعيه

03 مايو 2018 - 01:33 م

أهدي اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، "ظرف خاص" إلى الثنائي المصري ممدوح الغلبان وإسلام السنوسي أعضاء رابطة مشجعي محمد صلاح بإيطاليا، بعد الصعود إلى نهائي دورى ابطال وتقديراً للدور الذي قام به أعضاء الرابطة منذ أن كان يلعب في الدوري الإيطالي.

وحمل الظرف أسماء الثنائي ومعه تذاكر المباراة التى تعتبر من حصة اللاعب لدي نادي ليفربول قبل موقعة الأربعاء أمام روما والتى انتهت بصعود ليفربول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا.

من جانبه وجه إسلام السنوسي مؤسس رابطة محمد صلاح في ايطاليا، الشكر لمحمد صلاح مؤكداً إنهما فوجئا بمبادرة صلاح بإهدائهما التذاكر مؤكداً أن أعضاء الرابطة جاهزون للسفر لمدينة كييف لمؤازرة النجم المصرى أمام ريال مدريد الأسبانى في نهائى دورى الأبطال حاملين أعلام مصر لدعمه للحصول علي لقب البطولة الأوروبية.