"حسن مالك" يفجر مفاجأة في اتهامه بـ"الإضرار بالاقتصاد"

03 مايو 2018 - 01:39 م

سمحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، للقيادي الإخواني حسن مالك بالحديث، وذلك في جلسة اليوم من محاكمته وآخرين في قضية "الإضرار بالاقتصاد القومي"، وشدد "مالك" على أنه لم يُضبط في منزله سوى جهاز لاب توب، وجهازي آي باد، وأربع فلاشات ميموري.

وفجر "مالك"، في حديثه للمحكمة، مفاجأة بأن باقي الأجهز ة المثبتة في المحضر لم يراها، وما تم ضبطه في منزله الآخر لن يراها ولم يواجه بها، وفي هذا السياق طلب المتهم أشرف أبو زيد الحديث نافيًا أن يكون قد دخل على اي حساب لموقع فيسبوك عبر جهاز الاب توب المضبوط معه، وكان يستخدم حسابه على الفيسبوك بواسطة هاتفه النقال.

وكان ذلك بعد أن قدم ممثل النيابة كتاب الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية قسم فحص أدلة الحسابات به مظروف خاص بالمتهم اشرف محمد أحمد ابو زيد تبين احتوائه على ملفات صور ملتقطة من محادثه على موقع التواصل الإجتماعى وصور لأشخاص يشيرون باييدهم بعلامة رابعة وصور عائلية واغانى خاصه بالمتهم .

وأشار علاء علم الدين، محامي حسن مالك، بأنه مثبت في الصفحة رقم 506 في قرار الاتهام أنه تم التحفظ على أموال وشركات موكله اعتبارًا من شهر يوليو 2014، فيما كان أمر الإحالة في غضون عام 2015 حتى 24 سبتمبر 2017.

وأضاف بأن المتهمين جميعًا في قرار الاتهام اتهموا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن أمدوا جماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً بالأموال، وطالب الدفاع بمخاطبة لجنة التحفظ على أموال الإخوان بوزارة العدل وأفرادها والمشكلة تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال الجماعة وأفرادها للإفادة عما إذا كان المتهم الأول حسن مالك قد شمله أمر التحفظ على الأموال من عدمه وفي حالة شمول الإفادة بتاريخ التحفظ، والدورة المالية المتبعة بمعرفة لجنة التحفظ، ودور المتهم فيها ومقدار ما يتم صرفه من مبالغ شهرية، سيكون إثبات استحالة تصور وقوع جريمة إمداد جماعة إرهابية بأموال بمعرفة المتهم في غضون الفترة الواردة بأمر الإحالة.