الاحتياطي الأجنبي لمصر يرتفع لـ 44.030 مليار دولار

03 مايو 2018 - 01:39 م

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر إبريل الماضي إلى 44.030 مليار دولار، بعد أن وصل إلى 42.611 مليار في مارس من هذا العام، وفقًا لـ"البنك المركزي".

ويعد هذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات وبهذا يكون الاحتياطي النقدي قد قفز بنحو 1.419 مليون دولار في إبريل.

طرحت مصر في أبريل سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 بالمئة و5.625 بالمئة على الترتيب.

وقفز الدين الخارجي للبلاد إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

كانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.