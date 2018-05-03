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المؤبد لـ 8 سيدات بتهمة الانتماء لداعش

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وكالات

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العراق

داعش

المؤبد

عبد الستار بيرقدار

8 سيدات

قضت المحكمة الجنائية المركزية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد بحق ثماني نساء أجنبيات بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة " داعش".

وقال المتحدث باسم سلطة القضاء، عبد الستار بيرقدار في بيان له إن "المحكمة قضت بالسجن المؤبد بحق ثماني إرهابيات أجنبيات من دول مختلفة ثلاثة منهن من تركيا ومثلهما من أذربيجان وواحدة من أوزبكستان وأخرى من سوريا".

وأضاف أن الأحكام على الإرهابيات صدرت وفق المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب مع إبعادهن خارج العراق عن طريق مديرية الإقامة بعد انقضاء مدة محكومياتهن".

وكانت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد قد أصدرت في 26 أبريل الماضي، أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت والسجن المؤبد بحق 10 نساء أجنبيات من جنسيات مختلفة ينتمين إلى تنظيم الدولة.


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