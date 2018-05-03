الداخلية تضبط 894 قضية تهرب من الضرائب

03 مايو 2018 - 01:53 م

نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية، فى ضبط 701 قضية ضرائب عامة، و300 قضية "قيمة مضافة"، و213 قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع، لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها .

وضبطت الإدارة بمعاونة الأجهزة الأمنية المختلفة بالوزارة، فى حملة موسعة على الأسواق فى أنحاء البلاد، 233 سيارة لمخالفتها قانون الإعفاءات الجمركية، و894 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتم تنفيذ 1396 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك خلال شهر.