  • الخميس 03 مايو 2018
  • بتوقيت مصر04:06 م
بحث متقدم
انهيار مول تجاري تحت الإنشاء بزهراء المعادي

بالصور.. انهيار مول تجاري تحت الإنشاء بزهراء المعادي

الزمالك

خبر سار من "الشباب والرياضة" لجماهير الزمالك

اردوغان

"أردوغان" يترشح بالانتخابات التركية

صورة الخبر

"صلاح" رمز ديني للمصريين في رمضان

البنك المركزي

الاحتياطي الأجنبي لمصر يرتفع لـ 44.030 مليار دولار

محمد صلاح وزيدان

بمباركة "زيدان ورونالدو" "صلاح" يتعاقد مع الريال

حسن مالك

"حسن مالك" يفجر مفاجأة في اتهامه بـ"الإضرار بالاقتصاد"

يوسف ندا وإبراهيم منير

قيادي إخواني لـ"ندا ومنير" : كنتو فين من زمان

عبود الزمر

الزمر يحذر من خطورة هذا الأمر!

الشيخ كشك

هدي زكريا تهاجم "الشيخ كشك" وتتهمه بهذا الشيء

الداخلية تضبط 894 قضية تهرب من الضرائب

قضايا وحوادث

الداخلية
الداخلية

عبد الراضى الزناتى

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. تعادل مثير بين الداخلية وإنبي

#

ضبط 339 قضية تموينية متنوعة ببنى سويف

#

النيابة فى محاكمة شرطيين: "المتهمون عصبة جاهلة"

#

"الداخلية" تضبط هاربًا من أحكام 894 سنة

وزارة الداخلية

الداخلية

ضرائب

العامة

مباحث الضرائب

نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية، فى ضبط 701 قضية ضرائب عامة، و300 قضية "قيمة مضافة"، و213 قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع، لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها .

وضبطت الإدارة بمعاونة الأجهزة الأمنية المختلفة بالوزارة، فى حملة موسعة على الأسواق فى أنحاء البلاد، 233 سيارة لمخالفتها قانون الإعفاءات الجمركية، و894 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتم تنفيذ 1396 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك خلال شهر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هاجم حفتر الانتخابات فتم تفجير مفوضيتها !

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «ترامب» سدد 130 ألف دولار مقابل صمت الممثلة الإباحية
» إصابة العشرات في انفجار بحفل يهودي
» نائب عراقي يطالب شاربي الخمور بالتصويت له في الانتخابات
» هدية "صلاح" لاثنين من مشجعيه
» المؤبد لـ 8 سيدات بتهمة الانتماء لداعش
» "يويفا" يرشح "صلاح" لهذه الجائزة
» "فيفي عبده" تثير الجدل بفيديو جرىء
» تفاصيل مثيرة يكشفها قاتل "بن لادن"
» غدأ.. طقس حار والعظمى تسجل 39 درجة
» انتحار شاب أسفل عجلات مترو فى "غمرة"
» البط الأبيض في المنام يدل على الأخلاق الحسنة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:40 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك