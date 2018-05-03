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الاتحاد الكويتى يطرح تذاكر ودية الفراعنة

الرياضة

المنتخب
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كأس العالم

الفراعنة

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منتخب الكويت

بدأ الاتحاد الكويتي لكرة القدم في طرح تذاكر لقاء منتخب مصر والكويت في المباراة الودية، التي تجمع بينهما في إطار ودي استعدادًا لخوض منتخب الفراعنة منافسات كأس العالم روسيا 2018.

ومن المقرر، أن يبدأ الاتحاد الكويتي في بيع التذاكر من الخامسة مساء اليوم، بمقر الاتحاد واستاد جابر الدولي في  25 من مايو الجاري، وتبدأ أسعار تذاكر المباراة من 6 دنانير.

ومن المرتقب أن يكون ملعب المباراة كامل العدد سواء بالجماهير الكويتية الكبيرة وأبناء الجالية المصرية فى دولة الكويت.


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