» نائب عراقي يطالب شاربي الخمور بالتصويت له في الانتخابات

03 مايو 2018 - 02:08 م

دعا النائب العراقي فائق الشيخ على، شاربي الخمور في العراق إلى التصويت تأييدا له فى الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر عقدها يوم 12 مايو الجارى ، وأكد الشيخ خلال مؤتمر صحفي عقده لجذب المزيد من المؤيدين للتصويت لصالحه إنه الوحيد الذي دعم شاربي الخمور منذ نشأة العراق .

وأضاف النائب البرلماني فى بيان له أنه تصدى لقانون في البرلمان كان يسعى إلى حظر استيراد الخمور ، مرددا :" شاربى الخمور يحبون الحياة لذلك هم لا يقومون بالعمليات الانتحارية وغيرها من الجرائم، كما أن القانون العراقي يجيز تناول الخمور واستيرادها وبيعها ".

يذكر أن الإنتخابات البرلمانية العراقية سيتنافس فيها 7376 مرشحا تحت شعار " المُجرب لا يُجرب "، يمثلون 320 حزبا وائتلافا وقائمة للحصول على 328 مقعدا في البرلمان العراقي المقبل، الذي سيتولى انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية.