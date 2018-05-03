عصابة تستدرج مصورًا وتستولى على متعلقاته

03 مايو 2018 - 02:11 م

أقدمت عصابة على سرقة مصور بعد استدراجه بدعوى تصوير فرح.

وردت معلومات لقسم شرطة مدينة نصر أول، من عمرو.أ.ن.ب، 20 سنة، مصور فوتوغرافي مصاب بكدمات متفرقة بالوجه، يفيد فيه بأنه تعرف على شخص عن طريق موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، وطلب منه التقابل بمنطقة زهراء الحى العاشر ، بدعوى تصوير حفل عرس أحد أقاربه، إلا أنه فور وصوله فوجئ بعدد 4 أشخاص "أدلى بأوصافهم التقريبية" تعدوا عليه بالضرب محدثين إصاباته واستولوا منه على كاميرا تصوير ماركة كانون ، 2عدسة ماركة كانون، 2 فلاشة، هاتف محمول، كرهًا عنه وفروا هاربين.

حرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.