جمعية عموميه للنقض الثلاثاء القادم

03 مايو 2018 - 02:19 م

قال المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض ومستشار العلاقات والاعلام بمحكمة النقض، المتحدث باسم رئيس المحكمة أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض قررت انعقادها يوم الثلاثاء القادم من هذا الشهر بدار القضاء العالي برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى، للنظر في اختيار عدد من المستشارين للعمل بمحكمة النقض من بين مستشاري الاستئناف والنيابة العامة وترقية عدد من مستشاري المحكمة إلى درجة نائب وبحث توزيع العمل الصيفي خلال فترة الصيف بالمحكمة والموافقة على تفويض رئيس المحكمة بشئون المحكمة خلال الفترة المقبلة وبحث ما يستجد من قضايا أخرى.

علمًا بأن الانعقاد الثاني للجمعية في شهر سبتمبر المقبل برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس المحكمة لتوزيع العمل للعام القضائي الجديد وتوزيع الدوائر بالمحكمة واقتراح إنشاء دوائر جديدة بالمحكمة لسرعة الفصل وتحقيق العدالة الناجزة.