أندية عالمية تنافس الريال لضم "صلاح"

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منتخب مصر

محمد صلاح

ليفربول

الانتقالات الصيفية

رامي عباس

كشف رامي عباس، محامي اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي، عن آخر التطورات بشأن الأندية التي تسعى للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقلبة، لافتًا إلى أن عدة أندية كبرى تستفسر عن إمكانية التعاقد مع اللاعب.

وأشار عباس، إلى تلقيه اتصالات من جانب أندية تريد صلاح هو أمر طبيعي، نظرًا لما يقدمه اللاعب في الملاعب الإنجليزية خلال الموسم الجاري.

وتحدث عباس قائلًا: "محمد صلاح سعيد جدًا في ليفربول ويشعر بأنه يمر بأفضل فتراته، لذلك فهو يركز في الوقت الحالي مع الفريق من أجل الفوز بالبطولات، وفقا لتصريحاته مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية".

واختتم: "الأمر ليس غريبًا أن تتصل الأندية بي من أجله، محمد صلاح  هو أثمن شيء في السوق حاليًا".

وكانت بعض التقارير الإسبانية والإنجليزية قد كشفت عن اهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع صلاح فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الجدير بالذكر، أن محمد صلاح نجح في قيادة ليفربول للتأهل إلى المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا بعدما أقصى روما الإيطالي من الدور قبل النهائي.



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