"أردوغان" يترشح بالانتخابات التركية

03 مايو 2018 - 02:53 م

دفع حزب العدالة والتنمية التركي بمرشحه في الانتخابات الرئاسية المرتقبة رجب طيب أردوغان الرئيس التركي المنتهية مدته الرئاسية.

وأعلن بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي، رسميًا تقديم "أردوغان" أوراقه رسميًا كمرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاءت تصريحات يلدريم هذه في سياق كلمة ألقاها، اليوم الخميس، خلال ترؤسه اجتماعًا للكتلة النيابية للحزب الحاكم في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وأوضح يلدريم، أن ترشيح أردوغان للانتخابات الرئاسية، جاء بموافقة كل نواب الحزب البالغ عددهم 316 نائبًا.

وفي 18 إبريل الماضي، أعلن أردوغان مقترحًا لحزبي "العدالة والتنمية" الذي يرأسه، و"الحركة القومية"، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو 2018، بدلاً من نوفمبر 2019.

وفي 20 إبريل، أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي بالأغلبية مقترح تقديم تاريخ الانتخابات.



