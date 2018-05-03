خبر سار من "الشباب والرياضة" لجماهير الزمالك

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أصدر وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، القرار رقم 353 لسنة 2018 والصادر بتاريخ اليوم 3 مايو من نفس العام  بإنهاء عمل اللجنة المالية المشكلة من الجهة الإدارية لإدارة الشئون المالية لنادي الزمالك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5 مايو 2018.

ومن المقرر، أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل يتم تقديمه للنيابة عن كل ما تم اتخاذه من إجراءات خلال المدة من 3 مارس الماضي، وهو الموعد الذي تسلمت فيه الوزارة خطاباً من النيابة بتشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك مالياً وحتى تاريخ إنهاء عمل اللجنة.

هذا وستقوم مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية بعد انتهاء عمل اللجنة، والتي تكفل الالتزام بكافة القواعد التي أقرها قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 واللائحة المالية الصادرة عن الوزارة في شهر سبتمبر الماضي.
شاهد..

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