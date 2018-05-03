"الداخلية": الإفراج عن 1004 سجناء بمناسبة ذكرى "تحرير سيناء"

03 مايو 2018 - 04:27 م

قررت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، الإفراج والعفو عن 658 من نزلاء السجون والإفراج الشرطي عن 346 سجينًا آخرين، بمناسبة احتفالات تحرير سيناء.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الخميس، إن ذلك يأتي إعمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (133/2018) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل 2018.

وأضاف البيان: يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أهلوا للانخراط في المجتمع.



