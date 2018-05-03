» بالفيديو.. حكم يواجه«الموت» بسبب هدف

03 مايو 2018 - 04:34 م

في واقعة غريبة من نوعها داخل ملاعب كرة القدم، تعرض حكم إثيوبي لاعتداء كاد أن يفقد حياته على إثرها، إثر اتخاذه قرارا مثيرا للجدل، خلال مباراة فريق الدفاع، وضيفه "ويلالو أديجارت أونيفارسيتي"، في الدوري الإثيوبي.

واحتسب حكم المباراة هدفا مشكوكا في صحته، عندما أمسك حارس فريق "ويلالو أديجارت أونيفارسيتي" الكرة على خط المرمى، ما أثار غضب الضيوف، الذين طاردوا الحكم واعتدوا عليه، قبل أن تتدخل قوات حفظ الأمن.

وتوقفت المباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1) بين الفريقين، وقرر الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم إيقاف جميع مباريات الدوري المحلي بعد هذه الواقعة.