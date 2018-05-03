  • الخميس 03 مايو 2018
  • بتوقيت مصر05:53 م
بحث متقدم
بالفيديو.. الجفري: أغنية "أمل حياتي" قصيدة حب فى الرسول

الجفري: مهاجمة وزير التعليم المصري جهل مركب

رئيس الحكومة المغربية

المغرب: لهذه الأسباب قطعنا العلاقات مع إيران

السعودية

سفارة السعودية بمصر تعلن خبرًا سارًا لأهالي غزة

سد النهضة

السودان يعلن موافقته على بناء «سد النهضة»

صلاح

«صلاح» قضى على ظاهرة الإسلاموفوبيا في بريطانيا

شيخ الأزهر بسنغافورة

خريجو الأزهر يتولون جميع المناصب الدينية بسنغافورة

الكنيست

نائبة بالكنيست تفتح النار على المصريين

المرشح عن "ائتلاف العراق" - الشيخ إياد الآشوري

مرشح مسيحي يعتنق الإسلام من أجل انتخابه في العراق

انهيار مول تجاري تحت الإنشاء بزهراء المعادي

بالصور.. انهيار مول تجاري تحت الإنشاء بزهراء المعادي

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

"الداخلية": الإفراج عن 1004 سجناء بمناسبة ذكرى "تحرير سيناء"

«الاتصالات»: حجب «الحوت الأزرق» مستحيل

آخر الأخبار

لعبة الحوت الازرق
لعبة الحوت الأزرق

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

مفاجأة تقلب الموازين عن لعبة الحوت الأزرق

#

خبير يُفجر مفاجأة جديدة عن "الحوت الأزرق"

#

مصر تحجب لعبة الحوت الأزرق

#

طالبة تقتل والدتها وشقيقها بسوهاج

تنظيم الاتصالات

حجب

الحوت الأزرق

قال حسام عبد المولى، ممثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الحجب الكامل لتطبيقات الألعاب المحرضة على القَتل مثل "الحوت الأزرق" أمر شبه مستحيل، لاسيما أن صانعيها والقائمين عليها قد يرسلوها للمستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع ذلك يتم بذل قصارى الجهد للوصول لأفضل الوسائل الفنيّة لمواجهة هذه التطبيقات.

وأضاف "المولى"، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم، الخميس، برئاسة النائب نضال السعيد، لمناقشة طلبات الإحاطة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الألعاب القاتلة أن الإشكالية الكبرى تكمن فى أن هذه التطبيقات، أصبحت تٌرسل عبر لينكات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك أو تويتر، وفقا لوكالة أنباء "أونا".

وأضاف المولى، أنه فور إصدار النائب العام المستشار نبيل صادق، قراراً بشأن حجب لعبة "الحوت الأزرق" بعد حالات الانتحار التى شهدتها مصر، قام "المجلس القومى لتنظيم الاتصالات” بمخاطبة شركات الاتصالات ونعمل حالياً على دراسة جميع الوسائل الفنيّة للتعامل مع المجلس القومى لتنظيم الاتصالات.

وتابع: أننا نعد بتطبيق أفضل ما توصل إليه العالم بشأن التعامل مع التطبيقات المماثلة، متابعًا: "لو قلت إنى هنجح فى حجب هذه الألعاب نهائيا هكون بضحك عليك.. فهذا الأمر لم ينجح فيه أى دولة، ونعد أن نطبق فى مصر أفضل ما توصل إليه العالم فى هذا الصدد".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هاجم حفتر الانتخابات فتم تفجير مفوضيتها !

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة هروب «أزاروا» إلى المغرب
» "صلاح" رمز ديني للمصريين في رمضان
» بالفيديو.. حكم يواجه«الموت» بسبب هدف
» «ترامب» سدد 130 ألف دولار مقابل صمت الممثلة الإباحية
» إصابة العشرات في انفجار بحفل يهودي
» نائب عراقي يطالب شاربي الخمور بالتصويت له في الانتخابات
» هدية "صلاح" لاثنين من مشجعيه
» المؤبد لـ 8 سيدات بتهمة الانتماء لداعش
» "يويفا" يرشح "صلاح" لهذه الجائزة
» "فيفي عبده" تثير الجدل بفيديو جرىء
» تفاصيل مثيرة يكشفها قاتل "بن لادن"

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:40 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك