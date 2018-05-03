«الاتصالات»: حجب «الحوت الأزرق» مستحيل

03 مايو 2018 - 04:37 م

قال حسام عبد المولى، ممثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الحجب الكامل لتطبيقات الألعاب المحرضة على القَتل مثل "الحوت الأزرق" أمر شبه مستحيل، لاسيما أن صانعيها والقائمين عليها قد يرسلوها للمستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع ذلك يتم بذل قصارى الجهد للوصول لأفضل الوسائل الفنيّة لمواجهة هذه التطبيقات.

وأضاف "المولى"، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم، الخميس، برئاسة النائب نضال السعيد، لمناقشة طلبات الإحاطة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الألعاب القاتلة أن الإشكالية الكبرى تكمن فى أن هذه التطبيقات، أصبحت تٌرسل عبر لينكات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك أو تويتر، وفقا لوكالة أنباء "أونا".

وأضاف المولى، أنه فور إصدار النائب العام المستشار نبيل صادق، قراراً بشأن حجب لعبة "الحوت الأزرق" بعد حالات الانتحار التى شهدتها مصر، قام "المجلس القومى لتنظيم الاتصالات” بمخاطبة شركات الاتصالات ونعمل حالياً على دراسة جميع الوسائل الفنيّة للتعامل مع المجلس القومى لتنظيم الاتصالات.

وتابع: أننا نعد بتطبيق أفضل ما توصل إليه العالم بشأن التعامل مع التطبيقات المماثلة، متابعًا: "لو قلت إنى هنجح فى حجب هذه الألعاب نهائيا هكون بضحك عليك.. فهذا الأمر لم ينجح فيه أى دولة، ونعد أن نطبق فى مصر أفضل ما توصل إليه العالم فى هذا الصدد".



