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"مرتضى": الزمالك انتصر بالقاضية على اللجنة المالية

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أمير سعد

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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن إرادة الجمعية العمومية للقلعة البيضاء انتصرت بالضربة القاضية على المؤامرات والمخططات لتدمير النادي.

وأوضح "مرتضى"، فى تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن قرار إنهاء عمل اللجنة المالية المشكلة من وزير الشباب والرياضة يؤكد أن الزمالك لن يسقط مهما حاول المتآمرون والحاقدون".

وأضاف مرتضى منصور، أنه ومجلسه سوف يظلون الدرع والسيف الذى يدافع عن الكيان الأبيض وحمايته من طيور الظلام وشلة المنتفعين والحاقدين، وأنه سيظل يحافظ على الزمالك لأنه أمانة فى رقبته بقرار من أعضاء الجمعية العمومية للنادى.

وتابع مرتضى منصور، "مجلس الزمالك يحافظ على أموال النادى، عكس شخصيات سابقة متورطة فى إهدار مليار جنيه، بناءً على تقرير رسمى من الجهاز المركزى للمحاسبات ولم يتم فتح أى تحقيقات فيه على الإطلاق"، وكشف رئيس الزمالك أنه عندما تحدث عن ضرورة عمل تمثال له داخل النادى لم يكن كلامه من فراغ على الإطلاق بل لإدراكه أن ما حققه ومجلسه فى النادى إنجاز بكل المقاييس.

وأشار منصور إلى أنه يجب على الحاقدين والمتآمرين ضد الكيان الأبيض الاختفاء من الساحة نهائيًا، فى ظل وجود مجلس إدارة شريف استطاع أن يوفر للنادى ما يقرب من 205 ملايين جنيه بعيداً عن الثورة الإنشائية والصفقات، وفقا لتصريحاته.


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