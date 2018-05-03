"أب": "قتلت ابنتي لأن سيرتها بقت علي كل لسان"

اعترف المتهم بقتل ابنته بمركز القنطرة غرب التابع لمحافظة الإسماعيلية خلال التحقيق معه أمام المستشار أحمد أبو السعود رئيس نيابة القنطرة, وبإشراف المستشار ياسر ياسر أبو غنيمة قائلاً: "قتلتها علشان مسمعتش كلامي وعدم موافقتها على الزوج الذي اخترته لها، وإصرارها على التمسك بأحد شباب القرية، وعشان أنقذ سمعتي، خنقتها بطرحة شعرها أثناء نومها في غرفتها، ويا ريت كل واحد يحافظ على بنته, متابعاً" الشيطان أغواني فقررت التخلص من بنتي بسبب ما فعلته.
وأضاف بأنه قرر التخلص من ابنته "ياسمين" 17 سنة ربة منزل، بسبب ما فعلته وعصيانها له وعدم موافقتها على العريس الذي اختاره لها، وإصرارها على الزواج من شاب آخر.
وأكد ألآب، أنه منذ عدة أيام اكتشف خروج ابنته من المنزل مع أحد الجيران، والذي نبه عليها من قبل عدم مقابلته، أو التحدث معه، ولكنها لم تسمع كلامه، وأصرت على لقائه، وعندما علم بذلك جن جنونه، وقرر التخلص منها، مضيفا :"سيرتها بقت على كل لسان في القرية التي نعيش فيها، وطلبت من ابنتي الزواج من أحد الشباب الذي ينتمي إلى أحد القبائل المعروفة، ولكنها رفضت قائلة موتني ومش حتجوز الشخص ده، وموتني ومش حتجوز إلا اللي بحبه، لأني مش هقدر أعيش من غيره".
وتابع: "قررت التخلص من ابنتي فى وقت الغضب، فقمت بالتسلل إلى غرفتها أثناء نومها، وقمت بخنقها بطرحة الرأس التي ترتديها، ولم أتركها إلا وهى جثة هامدة، ثم قمت بالذهاب إلى مركز شرطة القنطرة غرب وسلمت نفسي، وأرشدت الضباط عن مكان الجثة، وأنني نادم على ما فعلته في ابنتي ضنايا والشيطان أغواني وربنا يسامحني".
وأمرت النيابة بإشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها، لمعرفة أسباب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
ترجع أحداث القضية عندما تلقي اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية, إخطارا من اللواء أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ للعميد إبراهيم صدقى مأمور مركز القنطرة غرب، من المواطن "سليم.ع.س" 48 عاما مزارع مقيم أبوخليفة دائرة المركز، بقتله ابنته "ياسمين" 17 عاما، ربة منزل مقيمة ذات العنوان، وذلك عن طريق خنقها بطرحة بسبب هروبها مع أحد الأشخاص، وعدم زواجها من شاب اختاره لها والدها.
انتقل إلى مكان البلاغ العقيد ياسر عبدالرحيم رئيس فرع البحث الجنائي لشمال الإسماعيلية، والرائد محمد سكر رئيس مباحث مركز القنطرة غرب، ومعاونيه النقباء مصطفى صيوح، وأحمد عبدالناصر وأحمد عثمان، ومحمود خليفة، وعادل الرفاعى معاونو المباحث، للفحص والمعاينة، حيث تبين لرجال المباحث أن الجثة مسجاة بأرضية غرفة نومها، وترتدى كامل ملابسها، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية.
وأشارت التحريات، بأن الفتاة على علاقة بأحد الشباب من جيرانها، وأن والدها اعترض على هذا الشباب، واختار لها شاب آخر وأرغمها على الزواج منه، ولكنها رفضت، وقبل وقوع الجريمة بعدة أيام، علم والد الفتاة بأنها قابلته فقرر التخلص منها، وقام بخنقها بطرحة أثناء نومها في غرفتها.
تم نقل الجثة إلى مستشفى الإسماعيلية العام، تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.