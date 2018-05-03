"أب": "قتلت ابنتي لأن سيرتها بقت علي كل لسان"

وأكد ألآب، أنه منذ عدة أيام اكتشف خروج ابنته من المنزل مع أحد الجيران، والذي نبه عليها من قبل عدم مقابلته، أو التحدث معه، ولكنها لم تسمع كلامه، وأصرت على لقائه، وعندما علم بذلك جن جنونه، وقرر التخلص منها، مضيفا :"سيرتها بقت على كل لسان في القرية التي نعيش فيها، وطلبت من ابنتي الزواج من أحد الشباب الذي ينتمي إلى أحد القبائل المعروفة، ولكنها رفضت قائلة موتني ومش حتجوز الشخص ده، وموتني ومش حتجوز إلا اللي بحبه، لأني مش هقدر أعيش من غيره".



